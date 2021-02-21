Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке России
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,0 недалеко от границы России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 195 км к северо-востоку от города Кызыл в Республике Тыва. Очаг залегал на глубине 60 км.
Данные о разрушениях не поступали.
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