Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке России

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,0 недалеко от границы России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 195 км к северо-востоку от города Кызыл в Республике Тыва. Очаг залегал на глубине 60 км.

Данные о разрушениях не поступали.