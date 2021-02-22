Александр Лукашенко надеется, что белорусская вакцина от коронавируса появится в стране к осени
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о снижении заболеваемости ковидом в Беларуси и выразил надежду, что вакцина собственной разработки появится в стране к осени. Об этом он сказал на встрече в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вот эта тема коронавируса и ваше достижение - я всегда говорю и наше немножко тоже там есть с советских времен. Производство вакцин - у вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке, - отметил Лукашенко . Мы тоже идем этим путем. Мы к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть".
Он отметил, что в Беларуси "резко начала снижаться заболеваемость" в связи с коронавирусной инфекцией.
Глава МИД Туркменистана встретился с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана
Лента новостей
В Азербайджане на улицах ряда городов будут демонстрироваться социальные ролики о последствиях наркомании
Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий – банальное нежелание раскрывать все свои секреты перед победителем – Олег Кузнецов
Глава МИД Туркменистана встретился с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана
Всю жизнь считал себя бакинцем - Павел Лебешев. Его фильмы любили миллионы, но не все знали о нем (ФОТО)
В Азербайджане готовятся стратегические планы реализации "умных" проектов на освобожденных территориях
Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана
Ведется подготовительная работа в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида - репортаж Trend TV
Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении - депутат
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии