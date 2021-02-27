Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 11 534

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 534. Общее количество инфицированных достигло 4 234 720. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Туве (0,03%), Магаданской области, Еврейской АО (0,05%), Адыгее, Хакасии (0,08%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 951 в Санкт-Петербурге, 558 в Московской области, 395 в Нижегородской области, 296 в Воронежской области, 281 в Ростовской области.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 16 020, до 3 799 406. Уже вылечились, по данным штаба, 89,7% заразившихся в стране. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 538 пациентов в Санкт-Петербурге, 504 - в Московской области, 442 - в Нижегородской области, 387 - в Пермском крае, 325 - в Ростовской области.

В настоящее время в России болеет 349 571 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 439 против 428 днем ранее, до 85 743. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 31 - в Московской области, 18 - в Ростовской области, по 15 - Красноярском крае и Краснодарском крае.