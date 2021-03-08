В России за сутки выявили 10 253 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 253, это минимальный показатель с 3 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 333 029. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,24%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Сахалинской области (0,02%) и Республике Тыва (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 956 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 746 - в Московской области, 382 - в Нижегородской области, 268 - в Ростовской области, 266 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 321 310 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 368 днем ранее, до 89 473. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 29 - в Московской области, 14 - в Краснодарском крае, 13 - в Воронежской области, 12 - в Красноярском крае.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 10 322, до 3 922 246. По данным штаба, уже вылечились 90,5% всех заразившихся в стране. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 411 пациентов в Санкт-Петербурге, 555 - в Московской области, 447 - в Нижегородской области, 295 - в Ростовской области, 288 - в Иркутской области.