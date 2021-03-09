Испытания китайской вакцины от COVID-19 планируют завершить в России в сентябре

Третья стадия клинических испытаний китайской вакцины против нового коронавируса, разработанной CanSino Biologics Inc, завершится в России в сентябре 2021 года. Об этом во вторник сообщил президент российской биофармацевтической компании "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Третья стадия клинических испытаний [китайской вакцины] началась в сентябре [2020 года] и завершится в сентябре 2021 года. Так же как и у всех остальных вакцин, которые уже активно применяются по всему миру, этот процесс [длится] год и больше", - сказал он.

Цыферов отметил, что в Китае вакцина уже поступила на рынок. "В России мы очень надеемся на положительное решение нашего регулятора в каком-то обозримом будущем", - добавил он.

Ранее в пресс-службе "Петровакс" сообщили, что после регистрации вакцины в России компания будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на российский рынок, а также в страны СНГ.

В августе 2020 года Минздрав России одобрил проведение в стране третьего этапа исследований вакцины против нового коронавируса, разработанной CanSino Biologics Inc. Проведением данного этапа испытаний занимается российская компания "Петровакс".