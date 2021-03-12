В России выявили 9 794 случая заражения коронавирусом за сутки

Россия 12 марта 2021 12:08 (UTC+04:00)
В России выявили 9 794 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 794, до 4 370 617. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. Доля уже выздоровевших, по данным штаба, достигла 90,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 486 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 91 220 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,09%, следует из данных штаба.

Новые 1 610 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 996 889 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее был выявлен 1 281 заразившийся.

За сутки от инфекции умерли 56 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрировано 15 657 летальных исходов.

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