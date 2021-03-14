Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек
Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 7 млн человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса.
В настоящий момент вакцинация идет препаратом "Спутник V", это первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в РФ и еще в 50 странах мира. К середине марта к вакцинации в РФ подключат вторую вакцину "ЭпиВакКорона", к концу месяца - третий российский препарат "КовиВак".
Сообщается, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.
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