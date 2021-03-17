В России за сутки выявили 8 998 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 8 998, это минимум с 1 октября прошлого года. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в стране выявили 4 418 436 заразившихся.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области и Республике Адыгея (по 0,05%). В частности, за сутки было выявлено 927 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 436 - в Московской области, 352 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 223 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 300 097 человек.