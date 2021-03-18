В России за сутки выявили 9 803 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 803. Общее количество инфицированных достигло 4 428 239. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской области (0,05%), Магаданской области и Республике Адыгея (по 0,06%).

В частности, за сутки были выявлены 918 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 537 - в Московской области, 349 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 219 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 297 379 человек.