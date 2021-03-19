Землетрясение магнитудой 3,2 произошло рядом с Курильскими островами

Россия 19 марта 2021 05:52 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в пятницу зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Большой Курильской грядой (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 3,2. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло западнее острова Уруп Большой Курильской гряды. Глубина очага составила 41 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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