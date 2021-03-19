В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса в России проходит без тревожных сигналов
Ситуация с вакцинацией от коронавируса в России находится под контролем, тревожных сигналов нет. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Trend.
По ее словам, сегодня в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин от коронавируса. "Но все производители, все страны, все системы здравоохранения имеют очень жесткую систему наблюдения за любым ухудшением здоровья вакцинированного человека, - указала собеседник агентства. - Это значит, что любое тяжелое проявление сразу идет через систему и рассматривается, нужно ли временно остановить вакцинацию или нет. На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов".
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