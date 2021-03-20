Студентам из ряда стран разрешено вернуться на учебу в РФ

Студенты из государства, которых Роспотребнадзор рекомендовал как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, могут вернуться на учебу в Россию. Как передает Trend со ссылкой на MK.ru, Минобрнауки РФ сообщает в Telegram-канале, что иностранным студентам, а также аспирантам, слушателям подготовительных факультетов и ординаторам разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения.

Перед приездом в Россию иностранным студентам следует не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате въезда в РФ по электронной почте. После отправки письма придет информация о въезде.

Порядок въезда студентов из-за рубежа был разработан министерством науки и высшего образования РФ. Въезд в Россию для обучения теперь имеют право иностранные граждане Белоруссии, Армении, Азербайджана, Вьетнама, Египта, Индии, Греции, Катара, Казахстана, Кубы, Мальдив, Кыргызстана, Сейшельских островов, Сербии, ОАЭ, Танзании, Турции, Сингапура, Швейцарии, Эфиопии, Финляндии, Японии и Южной Кореи.