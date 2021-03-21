Министр иностранных дел РФ посетит Китай 22-23 марта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-23 марта совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает российский МИД, 23 марта в городе Гуйлинь состоятся его переговоры с китайским коллегой Ван И.

Отмечается, что, в частности, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии.