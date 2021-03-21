В России за сутки выявили 9 299 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299, до 4 456 869. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

В настоящее время в России продолжают лечение 292 444 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 511. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 011 463 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 728 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 128 летальных исходов.

Также за сутки в Москве выписан по выздоровлению 1 371 пациент. За все время выздоровели 931 296 человек. В настоящее время в столице болеют 64 039 человек.