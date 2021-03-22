Лидеры России и Китая подготовят заявление к 20-летию договора о дружбе между странами

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подготовят совместное заявление к 20-й годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что в этом году 16 июля будет отмечаться 20-летие договора, мы подготовим специальный документ - совместное заявление лидеров, посвященное этому юбилею. В нем будет отражено дополнительное качество, приданное нашим отношениям за истекшие 20 лет", - отметил российский министр.

По словам Лаврова, российско-китайские отношения вышли на "беспрецедентный уровень" в значительной степени благодаря этому договору, который был подписан Путиным и тогдашним председателем КНР Цзян Цзэминем в 2001 году. Глава МИД РФ указал, что связи между Россией и Китаем характеризуются руководителями и гражданами обеих стран "как лучшие за всю историю двусторонних отношений". "Думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика", - отметил он.

"Документ, безусловно, исторический. Он заложил политический и юридический фундамент для формирования между нашими странами отношений нового типа - всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношений, вступающих в новую эпоху", - заключил министр.