Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник запланированы его переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях.

В российском МИД в преддверии визита Лаврова сообщили, что помимо обсуждения двусторонних вопросов, министры рассмотрят "ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции".

Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею.