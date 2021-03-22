Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Во вторник запланированы его переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях.
В российском МИД в преддверии визита Лаврова сообщили, что помимо обсуждения двусторонних вопросов, министры рассмотрят "ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции".
Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею.
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