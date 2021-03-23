В России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 457, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимум с 29 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. В общей сложности, по данным штаба, всего в стране заразились 4 474 610 человек. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской и Магаданской областях (по 0,02%), Республике Алтай (0,04%). В частности, за сутки было выявлено 812 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 513 - в Московской области, 335 - в Нижегородской области, 239 - в Ростовской области, 209 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 290 747 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 860. Всего уже выздоровели 4 088 045 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 91,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 363 пациента в Санкт-Петербурге, 601 - в Московской области, 389 - в Нижегородской области, 326 - в Астраханской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 427 против 361 днем ранее. Всего от инфекции умерли 95 818 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,14%, следует из данных штаба. За сутки умерли 42 человека в Санкт-Петербурге, 16 - в Московской области, 15 - в Воронежской области, по 12 - в Краснодарском крае, Нижегородской и Свердловской областях.