Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности
Российско-американские консультации по вопросам космической безопасности состоялись во вторник в формате видеоконференции, стороны заинтересованы продолжить диалог. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", - указали в российском дипведомстве.
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