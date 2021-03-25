Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 221

Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9 221 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (12,7%) без клинических проявлений. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время в стране зарегистрировано 4 492 692 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,21%.

Наибольший в России суточный прирост заболеваемости COVID-19 отмечен в Москве — 1787 случаев, Санкт-Петербурге — 804 случаев, Московской области — 540 случаев, наименьший — в Туве, этот показатель в республике составил 0,01%.

За сутки выписаны 10 881 человек после лечения от COVID-19, в частности, в Москве — 1722, в Санкт-Петербурге — 1273, Подмосковье — 505. За все время выписаны по выздоровлении после COVID-19 4 109 281 человек.

Подтверждены 393 смерти с COVID-19, из них в Москве — 49, Подмосковье и Санкт-Петербурге по 37. За всё время от коронавируса в России скончались 96 612 человек, сообщает оперштаб.