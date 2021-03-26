В России создали экспериментальный образец аппарата жидкостной вентиляции легких

Экспериментальный образец аппарата искусственной жидкостной вентиляции легких разработан в России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") Алексей Патрикеев, передает Trend.

"Наши специалисты продолжают вести активную работу по проекту. На данном этапе требуется доработка экспериментального образца аппарата, после чего можно будет приступить к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания", - сказал он.

Аппарат разрабатывается специалистам Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ, входит в АО "Швабе" госкорпорации "Ростех") в сотрудничестве с коллегами из Фонда перспективных исследований и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. В рамках опытно-конструкторских работ удалось реализовать ряд оригинальных технических решений, направленных на обеспечение безопасности пациента в процессе искусственной жидкостной вентиляции легких в части профилактики баротравмы.

"Кроме того, был разработан, изготовлен и апробирован модуль охлаждения дыхательной жидкости экспериментального образца, позволяющий реализовывать режим сверхбыстрой управляемой гипотермии", - отметил Патрикеев.

В России о запуске проекта по разработке технологии жидкостного дыхания весной 2016 года объявил Фонд перспективных исследований. Изначально планировалась, что разработка обеспечит спасение экипажей подводных лодок, терпящих бедствие на больших глубинах.