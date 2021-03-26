В России ожидают завершения регистрации вакцины "Спутник V" в ВОЗ и Евросоюзе

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пользуется растущей популярностью в мире, в Москве ожидают регистрации препарата во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском союзе. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спрос на отечественную вакцину за рубежом весьма высок, - отметила она. - Каждый день мы получаем все новые и новые либо заявки, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур в отношении этой вакцины. На двусторонней основе препарат сертифицирован 57 странами, 21 государство успешно закупает его, а некоторые страны готовы организовать у себя производство. Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "наблюдается нарастающее число позитивных откликов от зарубежных официальных представителей, а в средствах массовой информации публикуется все больше объективных материалов о российской вакцине".

Заявка на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" была передана в ВОЗ в конце января. Сроки ее регистрации пока неизвестны. В свою очередь в первых числах марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

На сегодняшний день "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами.