В России выявили 8 885 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 885, до 4 510 744. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области (0,02%), Еврейской АО (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 749 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 328 - в Нижегородской области, 244 - в Ростовской области, 212 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 842 человека.