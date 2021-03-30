В России выявили 8 277 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 277, это минимальный показатель с 29 сентября. Общее количество инфицированных достигло 4 536 820. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской и Сахалинской областях (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 556 - в Московской области, 277 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 207 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 282 382 человека.