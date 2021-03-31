В России могут ввести норматив достаточности капитала для брокеров с 1 октября

Центральный банк РФ рассматривает возможность введения с 1 октября 2021 года норматива достаточности капитала для профучастников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров. Проект соответствующего указания Банка России опубликовал для обсуждения с участниками рынка. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут с 1 октября 2021 года соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Такой проект указания Банк России опубликовал для обсуждения с рынком", - сообщает регулятор.

Норматив планируется установить на полгода раньше, чем предполагалось ранее, а переходный период сократить с трех до полутора лет. Таким образом, на первом этапе норматив составит 4%, с 1 апреля 2022 года - 6%, с 1 октября 2022 года - 8%, отмечают в ЦБ.

"Мы решили ускорить введение норм, направленных на повышение надежности профучастников, так как количество их клиентов растет очень быстро. Мы хотим создать нормативную среду, которая защищает клиента от реализации кредитных рисков на стороне брокера. Инвестиции сами по себе - рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

В сообщении регулятора поясняется, что в настоящее время требование по резервированию капитала существуют для банков, но не для брокеров. При этом брокеры, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов, например, чтобы выдавать займы и заключать сделки внебиржевого репо, в результате которых возрастает кредитный риск брокера в отношении его контрагентов.

При расчете норматива резерв под обесценение активов, составляющих кредитные требования, будет вычитаться из величины основного капитала. Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества.