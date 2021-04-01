Россия призвала ОПЕК+ не допустить как дефицита, так и перегрева на рынке нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ не допустить как перегрева рынка нефти, так и существенного дефицита. Об этом он сообщил в преддверии очередного министерского заседания ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этой ситуации нам важно держать руку на пульсе и не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита", - сказал он.

Правительство РФ видит улучшение ситуации на мировом рынке нефти и отмечает, что дефицит предложения привел к снижению запасов нефти, которые на данный момент всего на 50-60 млн баррелей превышают среднее пятилетнее значение. "С момента нашего прошлого разговора и благодаря нашим совместным действиям ситуация улучшилась. Динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 млн баррелей в сутки, что способствует снижению запасов. На сегодня это снижение уже достигло значительного уровня - превышение среднего пятилетнего уровня составляет всего 50-60 млн баррелей", - сказал Новак.

Он прогнозирует, что глобальный спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-5,5 млн баррелей в сутки на фоне экономического роста. "Мы также видим, что экономика продолжает восстанавливаться, и ведущие экономисты ожидают более 5% роста мировой экономики в этом году, что в свою очередь позитивно скажется и на росте спроса на нефть. И по вчерашним оценкам, мы ждем роста спроса от 5 до 5,5 млн баррелей в сутки в этом году", - сказал Новак.

Он добавил, что несмотря на проводимую кампанию по вакцинации населения, мировой рынок нефти ожидает достаточно неопределенностей, в частности, ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Европе.

ОПЕК+ на заседании в четверг обсудит актуальное состояние мирового рынка нефти и выработает рекомендации по объему добычи нефти с мая 2021 года, отметил Новак. Он указал, что корректировка параметров сделки ОПЕК + в ежемесячном режиме "способствует принятию оперативных решений, открытому и регулярному диалогу с участниками соглашения".