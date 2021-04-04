В России за сутки выявили 8 817 случаев заражения коронавирусом

Россия 4 апреля 2021 13:39 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 8 817 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 817, до 4 580 894. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 212. Всего уже выздоровел 4 204 081 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжают лечение 276 439 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 357 против 384 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 374 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба.

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