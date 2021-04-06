В России выявили 8 328 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 328, до 4 597 868. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республиках Тыва и Алтай (по 0,01%), в Республике Алтай, в Сахалинской области (0,03%), в Магаданской области (0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 702 случая заражения в Санкт-Петербурге, 533 - в Московской области, 241 - в Нижегородской области, 238 - в Ростовской области, по 201 - в Воронежской и Самарской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 276 727 человек.