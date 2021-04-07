В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 294, до 4 606 162. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%) и в Республике Хакасия (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 705 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 570 - в Московской области, 247 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 198 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 275 202 человека.