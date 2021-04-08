В России за сутки выявили 8 672 зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 672, до 4 614 834. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,04%). В частности, за сутки было выявлено 695 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 567 - в Московской области, 243 - в Нижегородской области, 239 - в Ростовской области, 197 - в Самарской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 558. Всего уже выздоровели 4 239 038 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,9% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 938 пациентов в Санкт-Петербурге, 504 - в Московской области, 315 - в Нижегородской области, 240 - в Республике Башкортостан, 207 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 273 951 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 365 против 374 днем ранее, до 101 845. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,21%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Санкт-Петербурге, 26 - в Ростовской области, по 12 - в Красноярском крае и Самарской области, 11 - в Краснодарском крае.