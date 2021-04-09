В России за сутки выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 150, до 4 623 984. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области (0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 703 случая заражения в Санкт-Петербурге, 594 - в Московской области, 249 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 200 - в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 273 037 человек.
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