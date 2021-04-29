В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки

Россия 29 апреля 2021 12:54 (UTC+04:00)
В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, это максимум с 17 апреля, когда был зафиксирован 9 321 заболевший. Общее число заразившихся увеличилось до 4 796 557. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 442. Всего уже выздоровели 4 419 540 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 364 против 387 днем ранее. Всего от инфекции умер 109 731 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,29%, следует из данных штаба.

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