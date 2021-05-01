Военные РФ и Турции провели патрулирование на северо-востоке Сирии

Российские и турецкие военнослужащие впервые провели совместное патрулирование на самое большое расстояние более чем в 100 км в провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Оно прошло без происшествий, сообщил журналистам старший колонны Вооруженных сил РФ полковник Андрей Титов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня завершено очередное совместное российско-турецкое патрулирование от перехода Шейрек. Особенностью патрулирования стала увеличенная протяженность маршрута, было охвачено большее количество населенных пунктов. Патрулирование прошло в штатном режиме, личный состав и техника с поставленной задачей справились. Местное население в большинстве населенных пунктах приветствует колонну", - сказал Титов.

Встреча военнослужащих двух стран состоялась на пункте пропуска вблизи населенного пункта Шейрек. Совместная колонна техники впервые прошла маршрут более 100 км и осуществила мониторинг обстановки в 10 населенных пунктах: Деллик, Шейх-мансур, Карамания, Ганамия, Кирбатли, Телль-тайр, Абу-Кала, Рашек, Ханик, Шанаджик, где, согласно раннее достигнутым договоренностям, не должно быть курдских вооруженных формирований.

В патрулировании участвовали более 60 военнослужащих обеих стран и более 10 единиц техники при поддержке вертолетов армейской авиации ВКС России.