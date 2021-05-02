"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) с разгромным счетом обыграл "Локомотив" (Москва) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги и досрочно стал победителем турнира, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Зенит" стал чемпионом на домашней арене, обыграв "Локомотив" со счетом 6:1.

Победу петербургскому клубу принес хет-трик Сердара Азмуна (39-я, 45+3-я и 46-я минуты), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и гол Малкома (67). "Локомотив" ответил голом Франсуа Камано (56).

Таким образом, "Зенит" за два тура до конца чемпионата набрал 61 очко и оторвался от идущего вторым "Локомотива" на девять очков.