В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 489, до 4 831 744. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах (по 0%), в Республиках Тыва и Алтай, а также в Магаданской области (по 0, 02%), в Мурманской и Сахалинской областях, Хабаровском крае (по 0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 704 случая заражения в Санкт-Петербурге, 641 - в Московской области, 227 - в Ростовской области, 150 - в Воронежской области, 147 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 257 человек.