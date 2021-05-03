Мария Захарова: Москва пока рассматривает сценарий отключения от SWIFT как гипотетический

Россия ведет работу по минимизации ущерба на случай ограничения доступа к международным финансовым инструментам, но пока рассматривает сценарий отключения от системы межбанковских платежей SWIFT как гипотетический. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT, опубликованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам. В качестве примера альтернативных инструментов можно привести "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России. В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами - европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", - отметила Захарова.

Она указала, что в настоящее время развивается сотрудничество между российской платежной системой МИР и иностранными аналогами, в частности, китайской UnionPay, японской JCB и международной Maestro. Эти карты действуют как в России, так и за рубежом. Однако, по словам Захаровой, пока преждевременно говорить о конкретных сроках завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки, поскольку это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс.

"Параллельно в России активно изучаются возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, потенциал их задействования для повышения устойчивости, стабильности и независимости национальной финансовой системы и средств платежа при четком понимании, что цифровые денежные средства могут в перспективе стать фундаментом обновленной международной финансовой системы и трансграничных расчетных операций", - заключила официальный представитель МИД РФ.