Пожар в гостинице на юго-востоке Москвы, есть погибшие

На юго-востоке Москвы нлчью в гостинице произошел пожар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вр время происшествия погибли три человека. На данный момент пожар потушен.

По информации главка МЧС, огонь был на первом этаже и в коридоре. Количество спасенных уточняется.