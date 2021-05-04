В России выявили 7 770 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 770, это стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии было выявлено 4 839 514 заболевших.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.