Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-киргизской границе

Президент РФ Владимир Путин 8 мая примет в Москве своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и обострение ситуации на границе Таджикистана и Кыргызстана.

"8 мая 2021 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - сообщили в Кремле.

Президент Таджикистана также 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.