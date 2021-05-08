В России выявили 8 329 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 329, до 4 871 843. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 255, до 4 488 615. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 370 против 376 днем ранее. Всего от инфекции умерли 112 992 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%, следует из данных штаба.