Добыче нефти в России угрожает стагнация

В Российской Федерации уровень производства нефти и нефтепродуктов может так и не вернуться к показателям 2019 года, пишет газета "Известия", передает Trend со ссылкой на Прайм.

Авторы отмечают, что отечественной нефтяной отрасли в обозримом будущем может грозить стагнация или даже спад.

Это следует стразу из нескольких прогнозов, которые были в последние недели представлены несколькими профильными министерствами.

В том числе, ожидается, что добыча нефти в РФ не вернется к докризисному уровню ранее 2025 года. По другой оценке, с начала 2030 годов добычу и вовсе ожидает долговременный спад.

Поясняется, что уже не в первый раз стране пророчат пик нефти, однако в этот раз ситуация может быть серьезной в отсутствие дополнительных инвестиций.

Итак, в конце апреля министерство экономического развития (МЭР) выпустило прогноз развития отечественной нефтяной индустрии в ближайшие годы. Согласно документу, после спада в 2020 году (до 512 млн тонн нефти за год) должна последовать стабилизация, а с 2022 года — после предполагаемой в мае отмены сделки ОПЕК+ — вернуться рост.

"Добыча увеличится по базовому сценарию на 7,3%, до 550 млн т. В 2023-2024 годах будет достигнута отметка в 560 млн т, что всё еще меньше показателя 2019 года (568 млн т)", — пишет издание.

Спад в добыче окажется беспрецедентным за последние 25 лет. До этого были случаи, когда нефтедобыча снижалась из-за внешних шоков (как это было, например, после глобального кризиса 2008 года), но падение не продолжалось сколько-нибудь долго. Например, в 2015 году, несмотря на обвал цен на мировом рынке, производство нефти в России подскочило на 8 млн тонн за год.