Азербайджан стал лидером по международным переводам из России в I квартале

Лидером по международным денежным переводам из России по итогам I квартала 2021 года стал Азербайджан, средний чек одного перевода в республику составил 11,56 тыс. руб., сообщается в исследовании банка "Русский стандарт", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Годом ранее первое место занимал Казахстан со средним чеком 14,13 тыс. руб.

Второе место по итогам отчетного периода, как и год назад, заняла Беларусь со средним чеком 10,077 тыс. руб.

Казахстан оказался на третьем месте, при этом средняя сумма перевода в эту страну была в два раза выше, чем у лидеров рейтинга - 22,54 тыс. руб.

Завершают пятерку лидеров по денежным переводам Испания и Молдова со средними суммами переводов в 18,563 тыс. руб. и 13,858 тыс. руб. соответственно. Годом ранее эти места занимали Молдова (11,384 тыс. руб.) и Польша (14,165 тыс. руб.).

По данным "Русского стандарта", средняя сумма международного перевода в I квартале 2021 года составила 16,58 тыс. руб. против 14,612 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года. Средний чек отправки средств по России достиг 12,574 тыс. руб. (10,207 тыс. руб. в I квартале 2020 года).

Официальный курс на 10 мая составляет 73.70/USD.