Врачи проведут подомовой обход учеников школы в Казани

Участковые врачи посетят на дому учеников школы в Казани, где произошла стрельба, чтобы определить, нужна ли им какая-либо помощь. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо сейчас обеспечить подомовой обход тех детей, которые в школе учились, потому что есть понимание, что после трагедии у кого-то могут возникнуть вопросы, может, психологическая помощь понадобится. Подомовой обход будут делать участковые врачи поликлиник для того, чтобы в случае необходимости оказать всю помощь", - сказала Галимова.

По данным государственной информационной системы электронного образования Татарстана, в школе №175, которая была основана в 2006 году, обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов.