Россия и Бахрейн договорились о производстве "Спутника V" в королевстве

Бахрейн и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли принципиальной договоренности о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в королевстве. Об этом заявил посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций и достигли принципиальных договоренностей о старте производства российской вакцины. Для этого совместно с российской стороной планируем построить специальный медицинский центр на территории королевства", - цитирует дипломата в среду пресс-служба Фонда Росконгресс.

На встрече стороны обсудили также участие делегации из Бахрейна в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. В этой связи советник президента напомнил, что в прошлом году Москва и Манама отметили тридцатилетие с момента установления дипломатических отношений и на сегодняшний день динамично их развивают во многих областях. "Взаимодействие в рамках ключевых деловых мероприятий, таких как ПМЭФ, безусловно, укрепит наработанные связи и будет способствовать расширению отношений, дальнейшему развитию делового и культурного диалога между Россией и Бахрейном", - подчеркнул Кобяков.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.