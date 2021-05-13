В России за сутки выявили 8 380 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 380. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%) и в Республике Алтай (0,03%). В частности, за сутки был выявлен 741 случай заражения в Санкт-Петербурге, 643 - в Московской области, 199 - в Ростовской области, 129 - в Воронежской области, 123 - в Нижегородской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 270 838 человек.
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