"Спутник Лайт" может стать первой в Индии однокомпонентной вакциной

Российский препарат "Спутник Лайт" может стать первой разрешенной в Индии однокомпонентной вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd ведет переговоры с правительством и индийским государственным регулятором лекарственных средств о применении этой вакцины после июня текущего года.

В пятницу Dr. Reddy's выпустила в оборот первую партию импортируемой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую прививку этим препаратом получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Дипак Сапра.

Стоимость импортной российской вакцины составляет (с учетом налога в 5%) менее $13. С расширением поставок местных производителей на индийский рынок цена препарата может быть снижена, заявили в компании.

"Спутник V" получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.