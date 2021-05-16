В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

Первая партия российской вакцины была доставлена в Хайдарабад 1 мая. В этом городе находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование. Накануне Dr. Reddy's сообщила о начале использования российской вакцины и выразила надежду на скорую поставку новых партий лекарства.

"Учитывая недавний запуск российской вакцины в рамках индийской кампании вакцинации, эта вторая поставка стала очень своевременной. Эффективность "Спутник V" хорошо известна в мире. В России он успешно используется для вакцинации граждан, начиная со второй половины 2020 года. Российские специалисты заявили, что он также эффективен против новых штаммов COVID-19", — сказал посол.

Кудашев отметил, что "это действительно блестящий пример особого и привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного антипандемического сотрудничества, не знающего никаких ненужных препятствий".

"Как неоднократно заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Sputnik V — это российско-индийская вакцина. Мы ожидаем, что его производство в Индии будет постепенно увеличиваться до 850 миллионов доз в год. Надеемся на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией, чтобы остановить пандемию! Как известно, в ближайшее время в Индии планируется внедрить однократную вакцину — "Спутник Лайт". Только совместными усилиями и с учетом жизненных потребностей наших людей мы сможем успешно бороться с COVID-19", — сказал посол.

"Мы очень рады видеть, что совместная российско-индийская борьба с COVID-19, которая в настоящее время является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и движется вперед. Мы тесно взаимодействуем в области медицинской науки, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также ведем активный неполитизированный диалог в рамках многосторонних платформ: ВОЗ, G20 и БРИКС. Спасательная гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, успешно используется для помощи индийцам в преодолении последствий болезни", — добавил Кудашев.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона. Выздоровели более 20,4 миллиона, умерли более 266 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 326 тысяч человек, а выздоровевших — на 353 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших.