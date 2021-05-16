В России выявили 8 554 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 554, до 4 940 245. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области и Республике Тыва (по 0,02%), в Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономно округе, Камчатском Крае, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 767 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 672 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 138 - в Нижегородской области, 133 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 268 301 человек.