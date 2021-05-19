Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена может помочь достичь компромисса по ядерной сделке

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован", - сказал он.

Рябков добавил, что Россия выступает в пользу синхронизации шагов США и Ирана, которые стороны предпринимают для возврата к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Возвращение США в СВПД - главный, ключевой вопрос с нашей точки зрения, который требует решения. При этом переговоры в Вене охватывают также все аспекты, связанные с возвратом Ирана к соблюдению требований ядерной сделки. Мы выступали и выступаем в пользу синхронизации этих шагов, хотя знаем, что иранская сторона считает необходимым и важным, чтобы США одномоментно отменили все санкции", - отметил замминистра.