В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 232, до 4 974 908. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,03%) и Еврейской автономной области (0,04%).

В частности, за сутки был выявлен 791 случай заражения в Санкт-Петербурге, 727 - в Московской области, 196 - в Ростовской области, 143 - в Воронежской области, 142 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 265 777 человек.