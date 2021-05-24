В МИД РФ призвали обсудить продвижение единой вакцины от ЕАЭС на мировые рынки

Идея о создании и продвижении единой вакцины от стран - участниц ЕАЭС интересна, специалистам стоит собраться и обсудить, какая вакцина лучше, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник в интервью газете "Известия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта идея [о создании единой вакцины от ЕАЭС] интересна. Помимо российских препаратов на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac. И наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины. Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше", - рассказал Руденко в интервью.

Замглавы МИД также добавил, что, возможно, нужно оставить все вакцины, так как для каждого случая лучше применять специфическую прививку.